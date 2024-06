Die Ohrringe können Besucher in dem am 7. Juni neu öffnenden Künstlerhaus in einer kleinen Vitrine direkt neben einer Darstellung des Anker-Bildes von Rosina Probst bewundern. «Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte, die exemplarisch zeigt, wie tief Albert Anker bis heute hier im Dorf und der Umgebung verankert ist», sagt Schneuwly. Immer wieder kämen Bewohner aus der Umgebung und verwiesen dabei auf Bilder, die ihr Grosi oder den Grossvater in deren Kindheits- oder Jugendtagen zeigen. Kein Wunder, zählt Anker doch zu den bedeutendsten Schöpfern von Kinderdarstellungen. Gut 250 seiner über 600 Werke in Öl zeigen Kinder – alleine oder in Gruppen.