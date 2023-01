Alle Ziele erreiche er locker, verrät die Schwester des Schauspielers weiter. «Wir könnten dem weiteren Weg nicht positiver entgegensehen», so Kym Renner. Der «Avengers»-Star selbst hatte sich nach seinem Unfall bereits via Social Media aus der Klinik gemeldet. Er reagierte unter anderem liebevoll auf Glückwünsche zu seinem 52. Geburtstag, den er am 7. Januar im Krankenhaus feierte. Zuvor hatte der Schauspieler unter anderem ein Foto von sich im Krankenhausbett geteilt, umgeben von medizinischem Personal auf der Intensivstation. Mit dem Post bedankte er sich bei den Klinikmitarbeitern.