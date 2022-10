«Die Ringe der Macht»: Darum erscheint Sauron erst in Staffel zwei

Doch verfolge «Die Ringe der Macht» in Staffel eins stattdessen zunächst das Ziel, die Welt einzuführen, die Sauron schliesslich korrumpieren und verheeren wird. Denn so wird die Fallhöhe grösser. «Wir wollten, dass sich der Zuschauer wieder in Mittelerde verliebt», so McKay. Als Folge würde das Publikum dann stärkeren Anteil nehmen am Schicksal der Figuren und ihrer Welt. «Wir wollten, dass es die Anstrengungen versteht, die jede dieser Figuren durchlebt, und sich mit ihnen identifiziert, bevor wir die Zuschauer [durch Saurons Auftreten] auf eine Art testen, wie sie noch nie zuvor getestet worden sind».