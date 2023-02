«Falling Down» wird 30: Der Tag, an dem Michael Douglas Amok lief

Ein stickig schwüler Tag, die Verkehrsschlange reicht bis zum Horizont. Im völlig durchschwitzten Hemd im Auto ohne Klimaanlage, dafür mit einer aufdringlichen Fliege mit offensichtlichem Todeswunsch festsitzen - und dazu noch dieses gottverdammte Hupkonzert! Der am 26. Februar 1993 - also vor exakt 30 Jahren - erschienene Film «Falling Down» von Joel Schumacher (1939-2020), schickte sein Publikum in medias res in diesen alltäglichen Horror. Doch statt die Situation einmal mehr über sich ergehen zu lassen, steigt die fuchsteufelswilde Hauptfigur William Foster (Michael Douglas, 78) urplötzlich aus seinem Auto aus - und läuft Amok. Erst im Laufe des Films erfahren wir, warum der Nachmittag im Stau der finale Schlag gegen seine fragile Psyche war.