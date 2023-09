Fürstin Charlène verrät: Die Zwillinge sind nicht mehr in derselben Klasse

Ihre Kinder hatten zum Start des neuen Schuljahres am 11. September, «wie jeder Schüler am ersten Schultag, viele Erwartungen: an die neuen Klassenkameraden, an die Lehrer, daran, was sie an diesem ersten Tag anziehen würden». Ausserdem verriet Charlène über die Persönlichkeiten ihrer Kinder: «Gabriella ist ziemlich spontan, sie hat ein gewisses Selbstvertrauen. Jacques ist sehr zurückhaltend, aber sehr aufmerksam.» Weiter erklärte die Fürstin: «Sie ergänzen sich gewissermassen und gewinnen ihre Umgebung nach und nach für sich. Aber sie sind noch jung und entwickeln sich von Tag zu Tag weiter.»