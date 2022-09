Galle wurde entfernt: Kader Loth meldet sich aus dem Krankenhaus

Der Reality-TV-Star Kader Loth (49) liegt momentan im Krankenhaus. Der 49-Jährigen wurde «die Galle incl. über 50 Gallensteine entfernt», schreibt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in einer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte Loth ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt - in der Hand hält sie einen Plastikbecher, in dem sich die Gallensteine befinden.