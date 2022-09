Günter Wallraff wird 80: RTL strahlt Doku über sein Leben aus

Private Einblicke von Wallraff

Die Dokumentation soll das Lebenswerk des Journalisten nachzeichnen: Von seinen Aktionen in den 1970er Jahren, als er etwa als Hans Esser undercover in der Redaktion von «Bild» arbeitete, bis hin zu seinen Reportagen «Günter Wallraff deckt auf» bei RTL, in denen er zum Beispiel bei Amazon oder in privaten Pflegeheimen ermittelt hat.