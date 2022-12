Iman über David Bowie: Er ist nicht ihr «verstorbener» Ehemann

Bowie und Iman, die in den 1970er und 1980er Jahren zu den gefragtesten Models zählte, hatten 1992 geheiratet. «Er ist nicht mein ‹verstorbener Ehemann›. Er ist mein Ehemann», sagte sie in dem Interview über den Musikstar. Zudem sprach sie darüber, wie es dem Paar gelungen ist, ihre unabhängigen Leben zu bewahren: «Es macht mir überhaupt nichts aus, als ‹David Bowies Frau› bezeichnet zu werden», erklärte sie. «Aber ich erinnere die Leute immer daran, dass ich existierte, bevor ich ihn traf. Und er war auch sehr bestimmt. Er stellte mich nie mit den Worten ‹Das ist meine Frau› vor. Er sagte immer: ‹Das ist Iman, meine Frau.› Wir hatten also beide bereits unsere eigene Identität. Wir waren getrennt zusammen.»