Leonor von Spanien (16) hat am Montagabend gemeinsam mit ihrer Familie die Verleihung der Princess of Girona Foundation Awards in Barcelona besucht. Die 16-Jährige verzauberte die Anwesenden mit einem eleganten Auftritt in einer hellblauen Midi-Robe. Das schulterfreie Kleid mit überkreuzten Stoffbahnen am Bardot-Ausschnitt liess Leonor für sich wirken und verzichtete bis auf kleine, blau funkelnde Ohrringe auf Accessoires.