Lisa Maria Potthoff: «Blaue Flecken zähle ich längst nicht mehr»

Als Gmeinwieser Susi, Gemeindemitarbeiterin und Partnerin des Niederkaltenkirchener Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 51), hat Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (44) sich seit Beginn der Eberhoferkrimiverfilmungen im Jahr 2013 eine grosse Fanbase erspielt. Nur ein Jahr danach begann eine weitere Krimireihe, in der sie die titelgebende Hamburger Polizistin «Sarah Kohr» verkörpert. Nun steht mit «Irrlichter» (27.12., 20:15 Uhr, ZDF) der achte Film dieser schlagkräftigen Reihe an. Ein guter Anlass, um mit der Berlinerin, die in München aufwuchs, über ihre grosse Liebe zur Kampfkunst zu sprechen. Im Interview mit spot on news erklärt sie unter anderem, warum sie diese Techniken so schätzt, wie schmerzhaft die brutalen Kampfszenen bei den Dreharbeiten wirklich für sie sind und was sie von einem gemeinsamen Film mit Schauspieler und Kampfkünstler Benjamin Piwko (42, «Du sollst hören») halten würde.