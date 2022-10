Mark Wahlberg: So sieht sein neues Leben in Las Vegas aus

Aber ganz selbstlos ist der Umzug nicht: «Ganz ehrlich, ich möchte endlich auch mal von zu Hause arbeiten.» In Kalifornien habe er nur eine Handvoll Filme vor Ort gedreht, sei meistens unterwegs gewesen. «Jetzt will ich von zu Hause arbeiten. Und das ist jetzt Nevada.» Kürzlich hatte der Schauspieler in der US-Talkshow «The Talk» angekündigt, in Nevada ein Filmstudio gründen zu wollen, eine Art «Hollywood 2.0». Bereits 2017 eröffnete er gemeinsam mit seinem Bruder ein Restaurant in Las Vegas und kündigte schon damals an, einen Umzug nach Las Vegas zu erwägen.