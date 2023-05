Neues Rollenspektrum

Michelle Yeoh: Kein Sequel für «Everything Everywhere All At Once»

«Everything Everywhere All At Once» bekommt keine Fortsetzung. Das verriet Michelle Yeoh jetzt in einem Interview. Der Erfolg des Films, für den sie einen Oscar gewann, habe für sie und asiatische Schauspielerinnen im Allgemeinen viel verändert.