Nach Oscar-Ohrfeige: Will Smith stürzt auf Beliebtheitsskala weiter ab

Die Ohrfeige, die die ganze Welt gesehen hat, fassten es die US-Medien zusammen. Bei der 94. Oscarverleihung stürmte Hollywood-Star Will Smith (53) im März dieses Jahres auf die Bühne und verpasste Comedian Chris Rock (57) eine Ohrfeige. Der hatte zuvor einen abfälligen Witz über Smiths langjährige Ehefrau Jada Pinkett Smith (50) gerissen, die an Haarausfall leidet. Wie das US-Branchenmagazin «Variety» nun berichtet, haben Will Smiths Ruf und Ansehen unter dieser Aktion erheblich gelitten. Seine Beliebtheitswerte sind demnach regelrecht abgestürzt.