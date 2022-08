Nach Rebound-Diagnose: US-Präsident Joe Biden hat wieder Husten

O'Connor teilte am Dienstagnachmittag mit: Biden habe «einen lockeren Husten». Der Präsident sei aber «fieberfrei» und habe «vielversprechende Vitalwerte». Konkret heisst es in dem Brief an die Mitarbeiter des Präsidenten weiter: «Seine Temperatur, sein Puls, sein Blutdruck, seine Atemfrequenz und seine Sauerstoffsättigung sind weiterhin völlig normal.» Ausserdem seien seine Lungen frei.