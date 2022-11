Oscars 2023: Alle Gewinner werden in Live-Übertragung verkündet

Die Oscars werden kommendes Jahr wieder alle 23 Kategorien in ihrer Live-Übertragung aufnehmen. Das berichtet das US-Portal «Variety». Bill Kramer, CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bestätigte die Nachricht am Dienstag (29. November). 2022 wurden die Preisträger von acht Oscar-Kategorien, darunter Dokumentar-Kurzfilm, Schnitt, Filmmusik oder Szenenbild, nicht mehr live bei der Verleihung verkündet, sondern bereits davor. Diese Verleihungen wurden bei der Veranstaltung nur eingespielt. Die zeitsparende Massnahme stiess in der Branche auf Kritik.