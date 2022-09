Roland Kaiser: Erstmals seit 41 Jahren wieder an der Chart-Spitze

Roland Kaiser (70) ist zurück und hat es sich mit seinem neuen Album an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts gemütlich gemacht. «Perspektiven», so der Name des neuen Werkes, ist damit die erste Spitzenplatzierung des Schlagerstars seit über 40 Jahren. Zuletzt hatte Kaiser diesen Platz 1981 mit seiner Platte «Dich zu lieben» erreicht.