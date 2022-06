Start von Discovery+: Das sind die Highlights im Programm

Doku-Formate

Auftrumpfen kann Discovery+ mit mehreren Dokureihen zu den unterschiedlichsten Themen. Vom umstrittenen Verhältnis zwischen Prinz Andrew (62) und Jeffrey Epstein (1953-2019) in «Prinz Andrew und der Epstein-Skandal» über die Aufarbeitung des Mordes an Modezar Maurizio Gucci (1948-1995) in «Lady Gucci: Die Schwarze Witwe» bis zur drogenbelasteten Vergangenheitsbewältigung mit Lori Arnold in «Queen of Meth». Zeitzeugen und Beteiligte sprechen in den Dokumentationen über das Erlebte und geben Einblicke in die Vergangenheit.