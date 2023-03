Wurde Aaron Carter ermordet? Seine Mutter Jane erhebt schwere Vorwürfe

Auch auf den Bildern selbst will Carter Indizien für einen möglicherweise gewaltvollen Tod von Aaron Carter erkennen. So seien «perfekt platzierte Handtücher» zu sehen und keinerlei Verschmutzung durch übergeschwapptes Wasser. Die offizielle Version sei aber, dass die Haushälterin Carter in der Wanne aufgefunden, ihn sofort herausgezogen habe und anschliessend versucht habe, ihn wiederzubeleben. In den Augen von Jane Carter ein Widerspruch zu den Bildern. «Wir wollen Antworten. Wir wollen Gerechtigkeit. Es gibt Menschen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen», so Carter weiter auf Facebook.