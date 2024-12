«Ich will auf jeden Fall auf den Zürcher Weihnachtsmarkt»

Blick: Semino Rossi, wie feierten Sie in Südamerika Weihnachten?

Semino Rossi: Ich erinnere mich gerne daran, und dieses Gefühl will ich bei meinen Konzerten auch rüberbringen: Es ist Sommer, 32 Grad, und die Menschen tragen kurze Hosen. Heiligabend war jeweils der einzige Tag, an dem wir in der Kirche in meiner Heimatstadt Rosario elektronische Instrumente spielen durften. Das war ein grosses Highlight für mich, ich war als Sänger dabei. Und nach der Messe gabs ein Festmahl mit der Familie, um 12 Uhr wurde draussen bei Feuerwerk «Feliz Navidad» gewünscht, als wäre es Silvester. Danach folgte ein Strassenfest, bei dem die Nachbarschaft Essen und Getränke miteinander teilte. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden Musik gehört, getanzt und gesungen.