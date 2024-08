Nach vier Jahren Ehe haben Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) im August letzten Jahres überraschend ihr Liebes-Aus verkündet. Seitdem liefern sich die beiden in der Öffentlichkeit einen Rosenkrieg: Immer wieder sticheln sie gegen den jeweiligen Ex-Partner, verpassen Seitenhiebe – der Komiker widmet sogar sein ganzes «Liebeskasper»-Bühnenprogramm seiner Ex – und packen über die Trennung in ihren Podcasts aus. Plötzlich die Nachricht: Amira und Oliver Pocher sollen nun offiziell geschieden sein.