Doppelte Überraschung bei Trooping the Colour

Die erste Nachricht war leider so zu erwarten: Prinzessin Kate (42) wird weder an den Proben (8. Juni 2024), noch an Trooping the Colour selbst (15. Juni 2024) teilnehmen können. Was wegen ihrer Krebserkrankung vermutet wurde, bestätigt nun der Palast und schreibt: «Die Princess of Wales, die voraussichtlich erst dann zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren wird, wenn die Ärzte nach ihrer Krebsbehandlung Entwarnung geben, wird an der Colonel's Review, der traditionellen Probe am 8. Juni für Trooping the Colour in Buckingham, nicht teilnehmen.» Auf die Teilnahme an der Parade selbst geht der Palast in der Mitteilung nicht ein. Es ist aber anzunehmen, dass Prinzessin Kate ohne Proben auch nicht an der Parade dabei sein wird.