Warum Fürst Albert King Charles III. kein Geschenk mitbrachte

Der Fürst wird noch ein Geschenk nachreichen

So ganz will Albert das Ganze dann aber doch nicht auf sich beruhen lassen, wie er im Podcast weiter verrät und gesteht: «Aber ich suche nach einer anderen Möglichkeit, ihm etwas zu schenken, privat, zu einem anderen Zeitpunkt.» So ist das eben mit Freunden. Man sagt ihnen, sie sollen nichts schenken, aber sie haben einen dann doch zu gern, um tatsächlich mit leeren Händen zu kommen. Zur Not kann Albert seinen Freund Charles ja auch etwas zum Geburtstag beziehungsweise zu Trooping the Colour schenken und sagen, dass es zusätzlich noch ein nachträgliches Krönungsgeschenk ist. So macht er Charles eine Freude, verstösst aber nicht gegen das royale Protokoll.