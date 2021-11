Zur Erholung in Luxus-Klinik

Fürstin Charlène soll sich in Zürich behandeln lassen

Ihre Rückkehr wurde lange herbeigesehnt. Doch kaum war Fürstin Charlène in Monaco angekommen, reiste sie auch schon wieder ab. Fürst Albert bestätigte, dass sich seine Frau in einer Klinik ausserhalb von Monaco behandeln lässt. Laut Insidern befindet sich diese Klinik in Zürich.