Wegen luxuriöser Italien-Ferien

König Willem-Alexanders Beliebtheit sinkt weiter

Kurz nach seinem 57. Geburtstag am 27. April gönnt sich König Willem-Alexander der Niederlande eine Auszeit mit seiner Familie in Italien. Die Luxus-Ferien kommen nicht gut an, denn der König muss schon lange mit sinkender Beliebtheit kämpfen.