War es diese Mähne, die sinnlichen Lippen, ihre rebellischen Minis oder schlicht und einfach ihre französischen Gene? Was Brigitte Bardot in den späten 1950er- bis 1970er-Jahren verkörperte, versuchen wir auch heute noch angestrengt zu imitieren. Mit «How To Be Parisian Wherever You Are: Liebe, Stil und Lässigkeit à la Française» gibt es inzwischen sogar einen Ratgeber, der uns Nicht-Französinnen lehrt, möglichst French-Girl-mässig daherzukommen. Aber wie hat es die inzwischen recht umstrittene Persönlichkeit Bardot geschafft, trotz diverser Skandale unsere unangefochtene Forever-Icon zu werden?