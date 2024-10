Tagsüber steht zuerst der Genuss des Dolce far niente im Liegestuhl bei kühlen Drinks auf dem Programm. Phoebe Lindsay aus dem Designteam von Gerry McGovern berichtet, wie Range Rover in seinen jüngst lancierten Modellen nachhaltige Materialien auf Pflanzenbasis zu High-End-Innenräumen verarbeitet. Anschliessend erklärt ein Kollege das ausdrucksstarke Exteriordesign der neuen Range-Rover-Modelle – und lässt uns als Höhepunkt danach selbst kreativ werden und unseren eigenen Range Rover am Computer skizzieren. Natürlich mit teils skurrilen Resultaten. Der Profidesigner hat sichtlich seinen Spass an unseren ungelenken Entwürfen: «Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Input für unsere ausdrucksstarke Designsprache übernehmen.»