Wenn ich an morgen denke, kommt mir immer Anna aus «Frozen» in den Sinn. Im ersten Teil, wenn sie am Tag der Krönung ihrer Schwester Elsa geweckt wird und mit einem Mal ganz aufgeregt ruft: «It’s Coronation Day!» Jap, morgen findet in London ein Ereignis statt, von dem sich wohl der Hauptprotagonist kaum hat träumen lassen, dass er diesen Tag noch erleben darf. Charles (74) wird endlich offiziell zum König vom Vereinigten Königreich gekrönt. Er galt ja wirklich als der ewige Prinz und hat 70 Jahre lang auf den Thron warten müssen. Eigentlich ja auch schön, dass ihm seine Mutter so lange erhalten geblieben ist. Ich frage mich, ob er gerne noch etwas länger gewartet hätte, wenn das geheissen hätte, dass die Queen noch ein paar Jahre länger gelebt hätte.



Jedenfalls ist morgen Krönungstag und daher fällt mein Streamingtipp diese Woche etwas ungewöhnlicher als sonst aus. Denn ich rate euch, es diesmal mit einem Live Stream zu versuchen und euch morgen einfach die Krönung anzuschauen. Entweder auf BlickTV oder ganz original und britisch auf BBC One. Ich weiss jedenfalls, was ich morgen machen werde. Den Fahrplan, um welche Uhrzeit was, wo passiert, findet ihr übrigens hier. Damit habt ihr einen ganz guten Überblick und könnt euren Tee entsprechend ziehen lassen und eure Scones rechtzeitig aus dem Ofen nehmen.



Und damit nicht genug, denn mit dem Samstag ist es noch nicht vorbei. Am Sonntag geht die Party weiter, wenn das grosse Krönungskonzert auf Schloss Windsor stattfindet, mit Showacts wie Lionel Richie, Katy Perry oder Take That. Und auch da lässt euch die BBC nicht im Stich und streamt das Ganze live für alle, die nicht vor Ort dabei sein können – oder dürfen.



Wenn ihr dann allerdings immer noch nicht genug Royal Glamour hattet, dann hält Netflix natürlich noch so einiges bereit. Wollt ihr ein königliches Drama, das nah an der Wahrheit bleibt? Dann bietet sich die Netflix-Serie «The Crown» für euch an – von der in diesem Jahr übrigens die fünfte und finale Staffel rausgekommen ist. Wenn ihr aber eher etwas Spassiges wollt, das zwar weniger auf der Realität beruht, dafür aber als Satire die Lachmuskeln spielen lässt, dann empfehle ich euch «The Windsors», ebenfalls zu streamen auf Netflix. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, ausser: Viel Spass bei der Krönung und God save the King!