Das ist der Plan für das Krönungswochenende von King Charles III.

Vormittag

Die Feierlichkeiten werden mit einer Prozession vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey beginnen. Auf diesem Weg wird es verschiedene Anlaufpunkte für Zuschauende geben, an denen sie das Spektakel verfolgen können. Diese sogenannten «Viewing Stations» werden ab um sechs Uhr morgens Ortszeit, sieben Uhr morgens nach Schweizer Zeit geöffnet sein. Der Weg führt am St. James's Park vorbei Richtung Admiralty Arch, vorbei an Whitehall bis zur Westminster Abbey. Wer live zuschauen will, hat die Möglichkeit, bei The Mall oder Whitehall am Strassenrand zu stehen und die Parade zu verfolgen. Es gilt allerdings das Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst», heisst, wenn kein Platz mehr ist, werden die Zaungäste an die Public Viewing Stationen im Hyde Park, Green Park und St. James's Park verwiesen.