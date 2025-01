Diese Fehler solltet ihr beim Einrichten des Kinderzimmers vermeiden

3. Komplizierte Ordnungssysteme

Im Idealfall sind die Kinder in der Lage, ihr Chaos abends selbst zu beseitigen. Dies gelingt jedoch nicht, wenn das Ordnungssystem für sie zu kompliziert ist. Körbe, in denen die Bauklötze verstaut werden, sollten also nicht zuoberst auf dem Regal stehen. Genauso sollte die Kiste für die Bastelutensilien keinen zu komplexen Verschluss haben. Damit die Kinder abends wieder wissen, welches Spielzeug wohin gehört, könnt ihr an den Kisten und Schubladen kleine Bilder anbringen, auf denen der Inhalt zu sehen ist.