Kennt ihr schon die Baby-Trendfarbe 2023?

Als hätten sich alle Influencer-Eltern der Welt abgesprochen, sieht man plötzlich überall Babys in Beige, Babyzimmer in Beige, Babyspielzeug in Beige. Weil man im Elternuniversum an dieser Farbe im Moment sowieso nicht vorbeikommt, hier ein paar (Fun-)Facts zur Farbe, die irgendwie keine ist.