Wie reagiere ich richtig, wenn jemand stottert?

Ratschläge wie «Luft holen» oder «ganz langsam sprechen» sind gut gemeint, aber kontraproduktiv, so der Experte. «Sie geben dem Kind das Gefühl, etwas falsch zu machen.» Besser: Geduld haben, warten, Blickkontakt halten, und vor allem: Auf den Inhalt des Gesagten reagieren, nicht auf die Art und Weise, wie es gesagt wird. Eine echte Herausforderung sind stotternde Kinder für Lehrpersonen. «Hier hilft es, das Kind zu fragen, was ihm am meisten hilft, um am Unterricht teilnehmen zu können. Zum Beispiel, dass es Vorträge auf Video aufnehmen und am Vortragstag abspielen darf, das nimmt sehr viel Druck weg.»