Lässig lehnt sich Dennis Marbacher (32) an den Türrahmen in seiner Dreizimmerwohnung in Affoltern ZH. Hier lebt der Zürcher seit fast zehn Jahren – und das ganz allein. Die letzte Zeit sei intensiv gewesen. In der 3+-Sendung «Der Bachelor», die in Thailand aufgezeichnet wurde, suchte er nach der grossen Liebe.