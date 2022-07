Wer liebt besser, William und Kate oder Harry und Meghan?

Wer liebt besser?

Aber welche Liebe ist denn nun stärker? Die von Harry und Meghan und jede von William und Kate? Das kann man so pauschal nicht sagen, denn die Paare lieben auf verschiedene Art und Weise. Was aber wohl sicher ist, dass bei Meghan, ganz in US-Amerikanerinnen-Manier, alles etwas grösser, etwas mehr sein muss, als bei dem Rest der Welt. Und so verwundert es auch nicht, dass sie selbst bei ihren Liebkosungen an Ehemann Harry in der Öffentlichkeit eher klotzt statt kleckert. Schliesslich halten die beiden auch stets Händchen und suchen permanent Körperkontakt zum anderen.