Durch ihre Körpersprache zeigen William und Kate der Welt also, wie stark sie sind, als Paar, aber auch als Individuum. Ihre Distanz zeigt damit also eine Nähe und Intimität, die durch Körperkontakt kaum zu erreichen ist. Und mit Witzen und kleinen Neckereien zeigen sie lachend in der Öffentlichkeit, wie gut sie sich auch nach all den Jahren Beziehung immer noch verstehen.