«Manche laden uns nicht mehr zum Essen ein»

Bis anhin ist der komplette Verzicht auf glutenhaltige Lebensmittel die einzig mögliche Therapie bei Zöliakie. Gluten ist ein Klebereiweiss und in sämtlichen Getreidesorten enthalten. Nicht nur Brot und Teigwaren sind vom Speiseplan gestrichen, sondern auch gewisse Fertigprodukte wie Bouillon oder verarbeitete Fleischwaren. Selbst Linsen, die von Natur aus glutenfrei sind, können aufgrund des Herstellungsprozesses kleinste Weizenstücke enthalten. Für Menschen mit Zöliakie gibt es alternative Produkte auf Basis von Reis- oder Maismehl, die mit dem Glutenfrei-Symbol gekennzeichnet sind. Da sich Menschen mit Zöliakie ständig damit befassen müssen, was sie essen können und was nicht, kann ein Hyperfokus auf Ernährung entstehen. Das sei besonders bei Kindern schädlich, sagt Ronia Schiftan. «Zöliakie ist nur ein Teil des Lebens, der präsent, und manchmal auch frustrierend ist.» Das Thema dürfe Raum einnehmen, doch es sollte nicht das Einzige sein, worum es gehe. «Es ist wichtig, dass das Kind diese Krankheit nicht als einziges Identitätsmerkmal sieht, sondern seine vielen anderen Fähigkeiten und Eigenschaften ebenso anerkennt.» Abgesehen von der Weihnachtszeit sind auch Geburtstage, Restaurantbesuche oder Einladungen zum Essen mit Hürden verbunden.