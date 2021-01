Selten ging eine royale Hochzeit so still über die Bühne. Im noblen St. Moritz GR haben sich am 12. Dezember Prinz Philippos von Griechenland, 34, und die Schweizer Milliardärstochter Nina Flohr, 34, das Jawort gegeben. Im engsten Kreise, ganz ohne Fanfaren und Gala-Dinner. Eine kirchliche Hochzeit soll erst noch folgen.