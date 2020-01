«6 Underground» - Action bis zur Schmerzgrenze

Wenn Netflix ihm also 150 Millionen Dollar entgegenschleudert, dann ist klar, was von ihm verlangt wird: Dätsch. Bumm. Dumm. Und Bay liefert! Denn «6 Underground» ist der vielleicht prototypischste Bay-Film überhaupt. In der hauch- dünnen Handlung versammelt Ryan Reynolds als vermeintlich verstorbener Milliardär eine Gruppe von Draufgängern um sich, die ebenfalls als tot gelten. So können sie unerkannt ihre halsbrecherischen Missionen ausführen – wie etwa einen arabischen Diktator auszuschalten und dessen Bruder an die Macht zu bringen.