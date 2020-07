Es ist toll, ein Mädchen und einen Jungen zu haben – und die Gefahr, in die Stereotypen-Falle zu treten, ist riesig. Ich habe mir gar nie überlegt, ob ich meine Tochter vielleicht mal ermutigen sollte, ein Spidermankostüm zu tragen, oder meinem Sohn eine Puppe statt ein Stofftier zu kaufen. Ich weiss nicht, ob sie dann in ihren Vorlieben nicht so gendertypisch wären, wie das heute der Fall ist (er gut in Mathe, hasst Lesen, sie umgekehrt), und es spielt auch nicht so eine Rolle. Aber wer weiss, vielleicht wärs ja anders. Vor allem aber würde ich mich heute viel mehr gegen stereotype Vorurteile mir gegenüber wehren, statt Kommentare wie «deine Kinder wären sicher froh, wenn du nicht so viel arbeiten würdest» einfach kommentarlos hinzunehmen.