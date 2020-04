A propos Nahrungssuche: manch einem mag jetzt richtig bewusst werden, wie viel diese Pubertiere eigentlich essen! Im Normalfall finden sie sich ja nur zu den offiziellen Fütterungszeiten am Familientisch ein, dazwischen sind sie in der Schule oder sonst irgendwo unterwegs. Jetzt schleicht sich dauernd jemand zum Kühlschrank, sowohl tagsüber als auch nachts. Man kann am Montag zwölf Joghurts und genauso viele Tafeln Schoggi kaufen, am Mittwoch sind sie weg. Unglaublich.