Das ständige Hängen am Handy: Die Kraft der Fomo

Fomo. Bahnhof? «Fomo» steht für «Fear Of Missing Out» - die grosse Angst, etwas zu verpassen. Und ist eigentlich kein neues Teenager-Phänomen. Im Grunde genommen ists ja nicht mal wirklich ein Teenie-Phänomen. Wie oft bin ich in jungen Jahren an irgend eine Party gerannt, weil ich dachte, ich verpasse ganz grausig etwas, wenn ich nicht dort bin. Und ganz ehrlich: Wie oft tue ich das heute noch? Vielleicht nicht unbedingt nur Partys. Anlässe, Meetings, Calls …. Und eben: Soziale Medien. Ich rede mir ja immer ein, ich brauche die, um zu networken. Um up to date zu bleiben. Zur Unterhaltung. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind auch für mich Surfstunden auf Instagram und Co. ein klassischer Fall von Fomo.