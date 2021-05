Was soll ich sagen. Die Male, in denen sie die Tiere, die per Definition ihnen anvertraut sind, ausgemistet haben in den letzten Jahren, kann ich an einer Hand abzählen. Man hat ja auch plötzlich immer so viele Hausaufgaben. Füttern? Hin und wieder. Sofort laut aufschreien, wenn ich irgendwem erzähle, ICH hätte zwei Kaninchen und behaupten, die gehören mitnichten mir, sondern ihnen? Immer. Nun denn, liebe Kinder, wir werden ja sehen, wer von euch sie mitnimmt, wenn ihr dereinst auszieht... (Die Antwort ist: niemand! Euer Auszug wird mir das Herz brechen, ihr könnt mir nicht auch noch MEINE Kaninchen wegnehmen.)