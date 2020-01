Womit wir beim allerseits beliebten Ausdruck «Okay, Boomer» wären - den die Erwachsenen, die meinen, sie hättens gecheckt, als Beleidigung für eine Generation auffassen. Das ist so nicht ganz richtig. Die Bezeichung stammt zwar vom Term «Babyboomer», welche die Leute meint, die in den geburtenstarken Jahrgängen von nach dem zweiten Weltkrieg bis in die Sechziger Jahre geboren wurden. Die Teenies verwenden ihn aber nicht für diese Menschen selbst - de fakto bezeichnen sie Erwachsene eher selten so.