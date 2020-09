Schliesslich entschliessen sein Vater und ich, da anzufangen, wo es uns am sinnvollsten erscheint: bei unserem Bauchgefühl – und unseren Beziehungen. Das Kind ist gerade vierzehn geworden, und spricht von kaum was anderem als einem Töffli. Sein drittes Wort war, nach «Mama» und «Papa», «Töff». Zufälligerweise gibt es einen Motorradmechaniker in unserem Bekanntenkreis. Was liegt also näher?