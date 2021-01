Die Sache mit den guten Vorsätzen

Dazu kommt der regelmässige Vorsatz, Vitamine ins Mittagessen von Kind 2 zu integrieren, was meist an meiner miesen Zeiteinteilung im Homeoffice scheitert. Zwischen «Ich hab noch eine Menge Zeit» beim ersten Blick auf die Uhr und «Gopfridstutz, schon wieder so spät!» beim zweiten liegen immer gefühlte zehn Minuten. Und zwischen dem zweiten Blick auf die Uhr und dem genervten Blick eines hungrigen Teenagers liegen exakt zwanzig Minuten Zeit für das Wärmen einer Tiefkühlpizza.