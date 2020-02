Die Würde meiner Kinder ist unantastbar!

Ihr Zögern hing wohl damit zusammen, dass wir uns nie gross über dieses Thema unterhalten haben. Weil für mich einfach immer klar war, dass die sexuelle Orientierung meiner Kinder und ihrer Freunde genauso wenig eine Rolle spielt wie Nationalität, Hautfarbe oder Religion von letzteren. Da gibt es nicht viel zu sagen. Die Unsicherheit meiner Tochter zeigt, dass das so nicht stimmt. Solange Homophobie noch so präsent ist in unserer Gesellschaft, gibt es noch sehr viel zu sagen. Und sehr viel zu tun.