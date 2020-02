Zum anderen bin ich der Meinung, dass es viel wichtiger ist, was meine Kinder online machen, als wie lange sie dort unterwegs sind. So viele Eltern haben keinen Schimmer, was ihre Kinder im Netz so treiben – Hauptsache, sie sind nur eine Stunde täglich da drin. Was sie in dieser Stunde zu Gesicht bekommen, interessiert niemanden. Das ist keine Erziehung, das ist Faulheit, sorry. Oder würdet ihr eurem Dreizehnjährigen sagen: «Klar, geh nur raus, voll egal wohin, Stripschuppen, Pornokino ... Hauptsache, du bist in einer Stunde wieder hier.» Wohl eher nicht, oder?