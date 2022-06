«Wir gehen zu Grosi und Grosspapi. In einer halben Stunde müssen wir los.» – «Jaja.» – «Noch zwanzig Minuten. Hast du die Zeit im Griff?» – «Jaja.» – «In zehn Minuten müssen wir los. Du müsstest dich langsam anziehen.» – «Jaja.» – «Bist du parat? Wir gehen.» – «Wohin?» So hört sich dieser Tage eine recht normale Konversation mit meinem Sohn an. Er hat halt immer irgendwie den Kopf in der Luft und ist mit seinen Gedanken ständig irgendwo, einfach nicht da, wo er sein sollte. Das stimmt sicherlich zu einem guten Teil. Trotzdem habe ich ihm auch ein bisschen unrecht getan, denn es steckt tatsächlich auch ein Stück Wissenschaft hinter der Tatsache, dass Jugendliche ihre Eltern ständig zu ignorieren scheinen. Und das liegt nicht mal an uns Eltern selbst, sondern an unserer Stimme.