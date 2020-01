Wenn ich also in zehn Jahren zurückblicke, werde ich mich auf die Dinge konzentrieren, die ich nicht vermisse. Das Gemotze beim Aufstehen. Das Gemotze beim Essen. Das Gemotze über die Schule. Das Gemotze überhaupt. (Oh mein Gott, ich BETE drum, dass sie dann nicht mehr über alles und jeden motzen …). Und ich hoffe so sehr, dass ich dieses Loslassen-Ding einigermassen hinkriege. Wenns geht mit ein bisschen Würde. Und sonst halt ohne. Was muss, das muss.