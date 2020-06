«Erinnert ihr euch nicht mehr an den Murmeliweg?», frage ich meinen Nachwuchs hoffnungsvoll. Kind 1 liebte diesen Erlebnis-Wanderweg in Lenk, als sie ein kleines Mädchen war. «Wo man in die Höhle reinging und es ging das Licht an und da war eine Horde ausgestopfter Murmeltiere?» – «Ja, genau», rufe ich freudig. «Ich hatte Panik!»