Geben wir unseren Kindern mehr Zeit für die Zukunft

In seinem Freundeskreis gäbe es einige, die genau wissen, was sie werden wollen. Alle anderen sagen, sie wüssten es nicht, und würden dann halt wohl ein KV machen. Ich bin schockiert. Wer redet Buben, die gerade mal dreizehn Jahre alt sind, solchen Mist ein? «Du musst überhaupt kein KV machen», sage ich ihm. «Ja, aber wenn ich doch nicht weiss, was ich machen will.» - «Dann schnupperst du in so viele Berufe wie möglich rein. Vielleicht gefällt dir ja was.» - «Und wenn nicht? Und wenn ich nach der 3. Sek immer noch nicht weiss, was ich machen will?» - «Dann gehst du ins Ausland oder machst ein Sozialjahr oder irgend etwas. Irgendwann läuft dir sicher etwas über den Weg, das dir gefällt.»